Hong Kong Premier League, l’Eastern SC vince e sogna la doppietta campionato-Coppa. Opposto a un ormai demotivato Happy Valley, l’Eastern SC conquista una netta vittoria per 4-0 che lo proietta in vetta al campionato, a una sola giornata dalla conclusione della manifestazione: 18 punti, a +1 sulla coppia formata da Kitchee e R&F. La partita odierna è stata in bilico solamente nel primo tempo: sbloccata la situazione poco prima dell’intervallo con Wai Wong al 44′, la nuova capolista ha dilagato nella ripresa, andando a segno coi brasiliani Lucas (al 47′ e all’81’) e Joao Emir (al 50′). Ora l’Eastern SC è padrone del proprio destino, poiché in caso di successo nello scontro diretto dell’ultima giornata in casa con l’R&F diventerebbe irraggiungibile per il Kitchee, che in contemporanea sarà opposto in trasferta all’Happy Valley: le due sfide sono in programma domenica prossima alle ore 9 italiane. Diverso il discorso per il Kitchee, che per conquistare il titolo (sarebbe il suo decimo “scudetto”) deve vincere la sua partita e confidare in un pareggio in Eastern SC-R&F: speranze ridotte al lumicino, invece, per l’R&F, obbligato a conquistare i tre punti e sperare in un passo falso del Kitchee. Già vincitore della FA Cup proprio nella finale con l’R&F (piegato per 2-0 lo scorso 28 settembre), l’Easter SC sogna, quindi, la doppietta campionato-Coppa. L’albo d’oro del campionato di Hong Kong vede quale compagine maggiormente titolata il South China (ora militante in seconda divisione) con 41 “scudetti”, davanti a Kitchee e Seiko (quest’ultimo sodalizio scomparso nel 1986) con 9. Cinque successi, invece, per l’Eastern SC e zero per l’R&F, club fondato nel 2016 quale filiale hongkonghese dell’omonimo club partecipante alla massima serie cinese (Super League) e con sede nella non lontana Canton.

CLASSIFICA: Eastern SC 18; Kitchee e R&F 17; Lee Man 13; Southern District 10; Happy Valley 1.