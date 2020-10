Honk Kong Premier League, il Kitchee vince con l’R&F e “vede” il titolo. Aggiudicandosi per 3-2 lo scontro diretto con un R&F ancora scosso dalla sconfitta (0-2) nella finale di FA Cup con l’Eastern SC, il Kitchee si avvicina alla conquista del suo decimo “scudetto” (il quarto da quando la competizione è stata denominata Premier League), succedendo al Wofoo Tai Po. Passato a condurre al 16′ grazie a Tsz-Chun Law, il Kitchee ha poi raddoppiato al 27′, grazie a un calcio di rigore realizzato dallo spagnolo Manuel Gavilan, chiudendo la prima frazione sul 2-0. Nella ripresa, la reazione dell’R&F è valsa il pareggio, frutto di una doppietta del brasiliano naturalizzato hongkonghese Giovane (a segno al 67′ e al 76′): un 2-2 durato tre soli giri di lancette, poiché al 79′ una prodezza dell’altro brasiliano Wellingsson ha riportato avanti gli ospiti.

A due partite dalla conclusione della manifestazione, il Kitchee guida la classifica con 16 punti, davanti a Eastern SC (15, vincitore della FA Cup e, quindi, in corsa per il double), R&F (14) e Lee Man (13). Le prossime due giornate vedranno la capolista impegnata con compagini ormai tagliate fuori dalla lotta per il titolo (il 4 ottobre in casa col Southern District, l’11 in trasferta con l’Happy Valley), mentre andranno in scena gli scontri diretti Lee Man-R&F (5 ottobre) e Eastern SC-R&F (11 ottobre): la strada verso il decimo “scudetto” è, quindi, in discesa. L’albo d’oro del campionato di Hong Kong vede quale compagine più titolata il South China con 41 affermazioni (ma ora militante in seconda divisione), seguito dal Kitchee, fermo a 9 (stesso quantitativo del Seiko, club scomparso nel 1986).