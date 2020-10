Primavera 1, questo fine settimana si disputa la terza giornata. Tra oggi e domani avranno luogo, infatti, gli incontri della terza giornata della “Serie A” del campionato giovanile. Si parte oggi alle ore 11 con Inter-Ascoli, quindi alle 13 sarà la volta di Juventus-Milan, alle 14 di Cagliari-Sassuolo, alle 15 del derby Genoa-Sampdoria e alle 17 di SPAL-Torino. Domenica le altre partite, con Atalanta-Empoli alle ore 11, Fiorentina-Roma alle 13 e Lazio-Bologna alle 15. Bologna, Sampdoria, Milan e Lazio si rituffano nel campionato dopo aver superato il turno in Coppa Italia: di queste quattro compagini, solamente la Lazio vincendo al 90′ (3-1 esterno al Napoli), mentre le prime tre hanno guadagnato il passaggio alla fase successiva solamente ai rigori, rispettivamente eliminando Vicenza (3-3 al 90′), Torino (2-2) e Monza (1-1). Il campionato prevede la retrocessione in Primavera 2 (la “Serie B”) delle ultime due classificate e della perdente del play-out tra la terzultima e la quartultima, mentre le prime sei si giocheranno lo scudetto nei play-off: campione in carica è l’Atalanta, alla quale è stato assegnato il titolo mediante il coefficiente correttivo, resosi necessario a causa della sospensione dell’edizione 2019-’20 per via della pandemia da COVID-19.

CLASSIFICA DOPO DUE GIORNATE: Roma e Sassuolo 6 punti; Juventus, Bologna, Lazio, SPAL e Atalanta 4; Inter, Fiorentina e Milan 3; Genoa, Cagliari e Sampdoria 1; Ascoli, Torino ed Empoli 0.