Qualificazioni Euro 2020, oggi le semifinali dei play-off. Si disputano oggi, in gara secca, le semifinali dei play-off di qualificazione al Campionato Europeo 2020 (che la pandemia da COVID-19 ha costretto al rinvio al 2021, pur senza modificarne la denominazione): le compagini che si giocheranno gli ultimi quattro posti per la kermesse continentale non hanno avuto accesso a questi “spareggi” mediante le qualificazioni propriamente dette, bensì in base al loro rendimento nelle varie Leghe della Nations League 2018-’19. Ogni Lega vedrà quattro sue compagini giocarsi un posto, con un semplice sistema a eliminazione diretta in gara unica, con semifinali e finale: nella Lega A sono in programma Islanda-Romania e Bulgaria-Ungheria, per la Lega B Bosnia Erzegovina-Irlanda del Nord e Slovacchia-Irlanda, per la C Scozia-Israele e Norvegia-Serbia, mentre per la D Georgia-Bielorussia e Macedonia del Nord-Kosovo.

Come era certo già all’inizio delle qualificazioni, dalle eliminatorie della Lega D si qualificherà un’esordiente alla manifestazione continentale: ciò perché, essendo le Leghe strutturate sul ranking, essa annovera Nazionali che con ben poche probabilità si sarebbero qualificate qualora le qualificazioni fossero rimaste quelle “standard” (cioè senza l’introduzione della Nations League). Relativamente alle altre Leghe, le compagini ancora alla ricerca della loro prima presenza al Campionato Europeo sono Bosnia-Erzegovina, Serbia e Israele. Tutte le partite odierne avranno inizio alle ore 20:45 italiane, tranne Georgia-Bielorussia (in programma alle ore 18).