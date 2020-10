Qualificazioni Euro 2021 femminile: nel girone dell’Italia, oggi la Danimarca ospita Israele. La compagine danese, capolista del gruppo B di qualificazione a pari punti con le Azzurre, è opposta, in quel di Viborg (inizio alle ore 18 italiane), alla compagine mediorientale, già sconfitta all’andata a Ramat Gan con un secco 3-0. Italia e Danimarca finora hanno entrambe disputato 7 gare, restando a punteggio pieno: accedendo direttamente alla kermesse le vincitrici dei nove gironi eliminatori più le tre migliori seconde classificate (con le restanti sei seconde a giocarsi gli ultimi tre “pass” mediante i play-off), è molto probabile che ambedue le selezioni stacchino il biglietto “diretto” per la manifestazione, in programma in Inghilterra dal 6 al 31 luglio 2022 (ma mantenendo la denominazione di Euro 2021). In un girone composto da sei compagini, Italia e Danimarca guidano con 21 punti, seguite dalle ormai eliminate Bosnia-Erzegovina (15 punti in nove partite), Israele (4 in sei partite), Malta (4 in otto partite) e Georgia (mestamente ferma a 0 punti dopo sette partite): tuttavia, la differenza reti (decisiva in caso di assoluta parità negli scontri diretti) vede le danesi davanti, potendo vantare un +41 (con zero goal finora incassati) contro il +22 delle ragazze guidate dal CT Milena Bertolini. L’Italia, reduce dal netto successo per 5-0 in Bosnia-Erzegovina dello scorso 22 settembre, tornerà in campo il prossimo 27 ottobre, quando al “Carlo Castellani” di Empoli ospiterà le danesi, in un confronto probabilmente decisivo per la corsa alla prima posizione nel raggruppamento.