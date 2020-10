Qualificazioni Euro 2021 femminile: oggi le Azzurre ospitano la Danimarca. Le ragazze guidate dal CT Milena Bertolini saranno opposte, allo stadio “Carlo Castellani” di Empoli (inizio alle ore 17:30), alle danesi, in un sfida molto probabilmente decisiva per la prima posizione nel girone, guidato dalle ospiti a punteggio pieno (24 punti in otto incontri), davanti all’Italia, anch’essa finora sempre vittoriosa ma con una partita disputata in meno (quella casalinga con Israele, originariamente in programma lo scorso 17 settembre, ma rinviata a causa del lockdown allora in atto nel paese mediorientale). Già eliminate, invece, le altre componenti del girone eliminatorio: Bosnia-Erzegovina, Israele, Malta e Georgia. In caso di arrivo a pari punti, la discriminante principale sarà il bilancio negli scontri diretti: qualora persistesse l’equilibrio si ricorrerà alla differenza reti, che vede le danesi nettamente in vantaggio, con un +45 (e zero reti finora incassate) contro il +22 delle Azzurre.

Accedendo direttamente alla kermesse continentale le vincitrici dei nove gironi di qualificazione più le tre migliori seconde classificate (con le restanti sei seconde a giocarsi gli ultimi tre “pass” mediante i play-off), è molto probabile che Italia e Danimarca stacchino entrambe il biglietto “diretto” per la manifestazione, in programma in Inghilterra dal 6 al 31 luglio 2022 (ma mantenendo la denominazione di Euro 2021). L’ultimo impegno delle Azzurre è il successo 5-0 dello scorso 22 settembre in trasferta con la Bosnia-Erzegovina, mentre le danesi sono reduci dalla vittoria casalinga per 4-0 di mercoledì scorso con Israele.

CLASSIFICA DEL GIRONE B DI QUALIFICAZIONE: Danimarca (8 partite) 24 punti; Italia (7) 21; Bosnia-Erzegovina (9) 15; Israele (7) e Malta (8) 4; Georgia (7) 0.