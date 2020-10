Serie A femminile: goleada juventina alla Pink Bari, ma Sassuolo e Milan restano in scia. La Juventus continua la propria marcia in vetta alla graduatoria, conquistando la sesta vittoria in altrettanti incontri: il 4-0 esterno sulle baresi porta le firme di Arianna Caruso (a segno al 16′), Cristiana Girelli (26′), Valentina Cernoia (36′) e Andrea Staskova (85′), per un successo mai in discussione. Da segnalare il momento magico di Cristiana Girelli, sempre a segno in queste sei giornate di campionato e già arrivata a quota sette marcature. Dietro alle piemontesi, restano in scia Sassuolo e Milan, che fanno bottino pieno casalingo piegando rispettivamente la Florentia San Gimignano per 3-0 e l’Inter nel derby per 4-1: giornata di grazia per la milanista Natasha Dowie, autrice di una doppietta. Sassolesi e rosso-nere restano a -2 e a -3 dalla vetta. Appena dietro alle tre grandi, si fanno avanti Empoli (ora al quarto posto) e Roma (al quinto): le toscane piegano per 1-0 (rete di Norma Cinotti all’81’) un Napoli sempre più desolatamente ultimo con un solo punto, mentre le capitoline espugnano per 3-2 il campo del San Marino. Continua, invece, il momento difficile della Fiorentina, battuta a domicilio per 1-0 dall’Hellas Verona: decisivo è un calcio di rigore trasformato al 72′ da Asia Bragonzi, che infligge alle viola la terza sconfitta consecutiva, dopo quella casalinga per 1-3 col Sassuolo e il successivo 0-4 esterno con la Juventus. Il campionato osserverà ora una pausa, per consentire alla Nazionale di preparare al meglio la delicata sfida di qualificazione al campionato europeo con la Danimarca, in programma il prossimo 27 ottobre al “Carlo Castellani” di Empoli (inizio alle ore 17:30).

CLASSIFICA DOPO SEI GIORNATE: Juventus 18 punti; Sassuolo 16; Milan 15; Empoli 12; Roma 11; Fiorentina 9; Florentia San Gimignano ed Hellas Verona 6; Inter 5; Pink Bari e San Marino 3; Napoli 1.