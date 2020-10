Serie A femminile, la Juventus vince e resta in vetta. Successi anche per Sassuolo e Milan. Le bianco-nere si aggiudicano agevolmente l’atteso confronto casalingo con la Fiorentina: il 4-0 porta le firme di Cristiana Girelli (4′), Maria Alves (15′), Barbara Bonansea (65′) e Lina Hurtig (79′). Tiene il passo il Sassuolo, che pur soffrendo riesce ad aver ragione del San Marino grazie a un centro di Valeria Pirone all’83’: 1-0 e la vetta resta a due lunghezze. Vince anche il Milan: dopo la sconfitta casalinga dello scontro diretto di lunedì scorso con la Juventus, le “diavolesse” tornano a conquistare i tre punti espugnando per 3-0 il campo dell’Empoli con le realizzazioni di Refiloe Jane al 23′, Valentina Giacinti all’81’ e Linda Tucceri Cimini al 91′. In coda, gli scontri diretti si risolvono con le affermazioni casalinghe, entrambe per 1-0 ed entrambe grazie a un tiro dagli undici metri, della Florentia San Gimignano sul Napoli e dell’Hellas Verona sulla Pink Bari: per le toscane decide Sofia Cantore all’89, per le venete Asia Bragonzi al 33′. Pareggio, 1-1, tra Inter e Roma: passate a condurre al 45′ con un acuto di Annamaria Serturini, le capitoline vengono raggiunte al 69′ da un centro di Gloria Marinelli.

CLASSIFICA DOPO CINQUE GIORNATE: Juventus 15 punti; Sassuolo 13; Milan 12; Empoli e Fiorentina 9; Roma 8; Florentia San Gimignano 6; Inter 5; Hellas Verona, Pink Bari e San Marino 3; Napoli 1.