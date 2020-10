Serie A femminile, questo fine settimana si disputa la sesta giornata. Le sei gare in programma sono equamente divise tra oggi e domani: si inizia alle ore 12:30 odierne col confronto tra il Sassuolo (secondo in classifica) e la Florentia San Gimignano, quindi alle 15 sarà la volta di San Marino-Roma ed Empoli-Napoli. Domani alle 12:30 è in programma l’atteso derby meneghino Milan-Inter, alle 14:30 la Juventus capolista (a punteggio pieno) sarà ospite della Pink Bari, mentre alle 15 la Fiorentina (reduce dalla pesante sconfitta esterna 0-4 con le juventine, seguita all’1-3 interno della precedente giornata al cospetto del Sassuolo) cercherà il riscatto ospitando l’Hellas Verona. La giornata sembra, quindi, favorevole alla Juventus, opposta alle pericolanti baresi (penultime con tre soli punti all’attivo, in compagnia di Hellas Verona e San Marino), mentre l’ancora imbattuto Sassuolo dovrà confrontarsi con la “mina vagante” Florentia San Gimignano e il Milan sarà impegnato in una stracittadina che, come sempre, è aperta a qualsiasi risultato. Le milaniste hanno finora conquistato 12 dei 15 punti in palio, cedendo solamente nello scontro diretto di San Siro con la Juventus (0-1), mentre le nero-azzurre hanno fatto loro l’intera posta solamente nel confronto esterno con l’Hellas Verona (2-1), conoscendo già due volte l’amaro sapore della sconfitta, peraltro in maniera pesante, per mano di Fiorentina (0-4 esterno alla prima giornata) e Sassuolo (1-4 casalingo alla seconda).

CLASSIFICA DOPO CINQUE GIORNATE: Juventus 15 punti; Sassuolo 13; Milan 12; Empoli e Fiorentina 9; Roma 8; Florentia San Gimignano 6; Inter 5; Hellas Verona, Pink Bari e San Marino 3; Napoli 1.