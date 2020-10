Super League svizzera, quarta giornata: Lugano ad alta quota. Tornando con un 1-1 dalla trasferta in Liechtenstein col Vaduz, la compagine ticinese si porta a quota 6 punti, che valgono la quarta posizione a -4 dal San Gallo capolista e a -2 dal secondo posto (appannaggio della coppia Losanna–Young Boys Berna). In quello che tecnicamente è possibile ritenere un incontro internazionale, le “V nere” luganesi rischiano grosso, incassando lo 0-1 al 45′ (rigore realizzato dal turco Tunahan Cicek) ma riuscendo a pareggiare all’ultimo tentativo, grazie a una prodezza del lettone Marcis Oss al 92′: i ticinesi restano, quindi, imbattuti, avendo finora conquistato un successo (2-1 casalingo alla prima giornata sul Lucerna) e tre pareggi in quattro partite. Il Vaduz è una compagine del Liechtenstein: non esistendo un campionato (ma solamente la Coppa nazionale) nel piccolo Principato, le sue compagini sono inserite nel contesto calcistico elvetico. Fatti i dovuti distinguo e le relative proporzioni, il Vaduz è paragonabile al San Marino che fino al 2019 militò nei campionati italiani (dove raggiunse la Serie C-1) o al Monaco iscritto alla Ligue 1 francese. Nella altre partite di questa quarta giornata, pareggio per 2-2 della capolista San Gallo sul campo del Lucerna, mentre terminano 0-0 Servette Ginevra-Young Boys Berna e Sion-Losanna. Rinviata a data da destinarsi Zurigo-Basilea. La prossima giornata vedrà il Lugano impegnato in casa al cospetto del San Gallo, in quello che può considerarsi un vero e proprio esame di maturità: un successo certificherebbe l’ingresso dei ticinesi nella lotta per il titolo.

CLASSIFICA DOPO QUATTRO GIORNATE: San Gallo 10 punti; Losanna e Young Boys Berna 8; Lugano 6; Basilea e Servette Ginevra 4; Sion 3; Lucerna e Vaduz 2; Zurigo 1. Basilea e Zurigo hanno disputato una partita in meno.