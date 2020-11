Coppa di Scozia, la finale sarà Celtic-Heart of Midlothian. L’atto conclusivo della Coppa scozzese vedrà opposti i bianco-verdi di Glasgow e gli Hearts, rispettivamente vincitori in semifinale sull’Aberdeen e sull’Hibernian (nel sentito derby di Edimburgo). Abbastanza agevole il successo del Celtic, che piega l’Aberdeen con un 2-0 maturato nel primo tempo grazie alle reti di Ryan Christie al 18′ e di Mohamed Elyounoussi al 23′, mentre ha il sapore dell’impresa il successo dell’Heart sull’Hibernian.

Militanti in seconda divisione (dopo la retrocessione della scorsa annata), i “cuori” conoscono la loro giornata di gloria aggiucandosi per 2-1 dopo i tempi supplementari il derby sui “cugini” attualmente terzi classificati in Premiership. Avanti al 60′ grazie a Craig Wighton (bravo nell’inzuccare in rete un traversone proveniente dalla destra), l’Heart viene raggiunto al 67′ da una realizzazione del gallese Christian Doidge (incornata sugli sviluppi di un calcio di punizione), che porta la sfida ai trenta minuti aggiuntivi, dove tutto viene deciso da due calci di rigore: al 107′ l’Hibernian spreca il tiro dagli undici metri con Kevin Nisbet (la cui conclusione sbatte sull’incrocio dei pali), mentre al 111′ Liam Boyce non sbaglia, dando il successo agli Hearts. L’atto conclusivo, “rivincita” della finale della scorsa annata (vinta per 2-1 dal Celtic il 25 maggio 2019) è in programma il prossimo 20 dicembre all’Hampden Park di Glasgow.