Francia, National 1: Bastia-Sète 1-0, i còrsi volano a +7. Vincendo col minimo scarto la sfida casalinga odierna (recupero della settima giornata) con il Sète, i còrsi capolista raggiungono quota 24 punti, aumentando il loro vantaggio sulle inseguitrici: Concarneau e Créteil, seconde a pari merito a 17, distano ora ben sette punti. Decisiva la rete di Kevin Schur, a segno al 41′. Risorto nell’estate 2017 in National 3 (equivalente all’italiana Promozione), il sodalizio isolano si è reso protagonista di una veloce risalita, conquistando due promozioni consecutive nelle due ultime stagioni (nel 2018-’19 in National 2 e nel 2019-’20 in National 1), presentandosi nella terza divisione transalpina quale nobile decaduta e neopromossa ambiziosa: dopo 12 giornate, il bilancio è di 24 punti all’attivo, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sole sconfitte, con 21 reti realizzate a fronte delle 11 subite.

Venendo promosse le prime due classificate (con la terza a giocarsi il salto di categoria mediante i play-off) appare assai probabile che i turchini riescano a centrare un clamoroso tris di promozioni, raggiungendo quella Ligue 2 in cui avrebbero dovuto militare dopo la retrocessione dalla Ligue 1 del 2016-’17, ma dalla quale vennero estromessi per motivi finanziari. Da notare che in National 1 milita anche il Bastia-Borgo (compagine espressione di una cittadina dell’hinterland bastiaccio), attualmente al quarto posto a una sola lunghezza dalla seconda piazza: sussiste, quindi, la concreta possibilità di una promozione di entrambe le compagini isolane.