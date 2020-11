Francia, National 1: il Bastia ospita il Sète cercando di allungare in vetta alla classifica. Oggi alle ore 18 la compagine isolana sarà impegnata in casa al cospetto del Sète, nel recupero della settima giornata del campionato di National 1 (la terza divisione transalpina, corrispondente alla nostra Serie C): in vetta alla graduatoria con 21 punti in undici incontri disputati (frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte), i turchini cercheranno di incrementare il vantaggio sul secondo posto, attualmente appannaggio della coppia formata da Concarneau e Créteil con 17. Tuttavia, non va affatto sottovalutato il Sète, compagine gravitante in zona retrocessione (quartultimo posto, con 11 punti conseguiti in nove incontri) e, quindi, alla ricerca di preziosi punti-salvezza. Neopromossa in National 1, la compagine còrsa è reduce da due promozioni (quella in National 1 del 2019-’20 fece seguito a quella in National 2 del 2018-’19), sicché l’eventuale “tris” porterebbe i bastiacci in Ligue 2 (seconda serie), cioè la divisione dove avrebbero dovuto militare dopo la retrocessione dalla Ligue 1 nel 2016-’17, ma dalla quale furono esclusi per motivi finanziari, dovendo “risorgere” nell’estate 2017 in National 3 (corrispondente all’italiana Eccellenza).

Benché attualmente sia relegato in una categoria inferiore a quella dei “cugini” dell’Ajaccio (militanti in Ligue 2), il Bastia resta comunque la compagine più titolata di tutta l’isola, l’unica ad aver conseguito qualificazioni alle Coppe Europee (spingendosi fino alla finale di Coppa UEFA nel 1977-’78), nonché l’unica ad aver conquistato trofei, sia nazionali (la Supercoppa Francese nel 1972 e la Coppa di Francia nel 1980-’81) sia internazionali (la Coppa Intertoto nel 1997). Oltre ai turchini, in questa edizione di National 1 si sta facendo onore un’altra compagine espressione della Corsica: il Bastia-Borgo, attualmente in quarta posizione con 16 punti. Sorto nel 2017 dalla fusione tra il Cercle Athlétique Bastiais (meglio noto come CA Bastia) e il Borgo FC, il Bastia-Borgo ha sede a Borgo, cittadina non lontana da Bastia.