Hong Kong Premier League, seconda giornata: Kitchee nuovamente fermato sul pareggio. La compagine campione in carica manca ancora l’appuntamento con la vittoria: al 2-2 casalingo della prima giornata col Lee Man ha, infatti, fatto seguito l’1-1, sempre interno, al cospetto dell’Happy Valley. I “blu di Kowloon” distano già quattro lunghezze dall’Eastern SC, capolista a punteggio pieno (6 punti) dopo il successo esterno per 3-2 sul Lee Man (decisiva la rete del brasiliano Eduardo Praes al 71′). Negli altri incontri della giornata, pareggio 3-3 in Southern District-Hong Kong Rangers e vittoria per 1-0 dell’Hong Kong Pegasus sul campo del neopromosso Resources Capital (già piegato alla prima giornata per 5-0 dall’Eastern SC).

L’Eastern SC ha, quindi, iniziato a spron battuto questa nuova stagione, dimostrando d’aver dimenticato in fretta la delusione del 2019-’20, che lo ha visto trionfare in FA Cup ma gettare al vento lo “scudetto”, sempre affrontando l’R&F, sconfiggendolo per 2-0 nella finale di Coppa, ma venendo bloccato sullo 0-0 nell’ultima giornata di campionato, pareggio costato il sorpasso da parte del Kitchee (facilmente vittorioso per 4-0 sull’Happy Valley). Rispetto alla passata edizione, l’Hong Kong Premier League 2020-’21 vede la partecipazione di otto compagini anziché dieci, per via della promozione dalla First Division del solo Resources Capital e delle “defezioni” di Tai Po, Yuen Long e R&F, con le prime due compagini volontariamente retrocesse in seconda serie e l’R&F sciolta dalla “casa madre” ubicata nella vicina Canton (che ha deciso di puntare tutto sulla “sorella maggiore” partecipante al massimo campionato cinese).

CLASSIFICA DOPO DUE GIORNATE: Eastern SC 6 punti; Southern District 4; Hong Kong Pegasus 3; Happy Valley, Hong Kong Rangers e Kitchee 2; Lee Man 1; Resources Capital 0.