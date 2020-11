L’Argentana cerca ancora rinforzi “Guardiamo al mercato svincolati”

L’Argentana è la ferrarese di Eccellenza che ha maggiormente bisogno di rinforzi, finora dal mercato, anche da quello degli svincolati, è arrivato ben poco, ma la società non si rassegna a un campionato in tono minore, di sola sofferenza e col destino segnato. Ecco perché la sosta per il covid non dispiace al club guidato dal presidente Eugenio Bruschi.

Nel mirino resta il ritorno di Jacopo Pagani e di Matteo Brandolini: il primo svincolato dalla Portuense, il secondo in prima categoria nel Consandolo, dove gioca l’altro ex capitano granata, Daniele Donati. “Abbiamo soprasseduto – spiega la strategia di mercato il vicepresidente Gian Pietro Mazzanti – e pensato di prenderci il tempo necessario per cogliere eventuali occasioni, in attesa della riapertura del mercato all’inizio del mese di dicembre.

D’altra parte il campionato resterà fermo per altre settimane, quello che potevamo fare sul mercato degli svincolati entro ottobre riteniamo si possa fare meglio e con più calma più avanti”. L’Argentana non si rassegna. “Siamo partiti tardi, ma vogliamo risalire e migliorare l’organico. L’obiettivo è portare in dote a Daniele Buriani un rinforzo per reparto, meglio due per la difesa. Ci servono giocatori di esperienza, che accompagnino il processo di crescita di un gruppo molto giovane”