LIVE Milan-Roma Femminile, cronaca e risultato in tempo reale Serie A

Domenica 15 novembre 2020, in diretta dal Centro Sportivo Vismara, potrete seguire la cronaca LIVE del match tra Milan e Roma, valevole per la 8^ giornata di Serie A Femminile. Fischio d’inizio previsto per le ore 14:30.

LIVE Milan-Roma Femminile: probabili formazioni

Il Milan si affida al rinnovato 3-5-2 con Dowie e Giacinti terminali offensive. La Roma risponde con un 4-3-3 con Thomas, Lazaro e Serturini nel tridente d’attacco. A centrocampo partita amarcord per la ex Giugliano.

Ecco le probabili formazioni dei 2 tecnici, Ganz e Bavagnoli:

Milan (3-5-2): Korenciova; Spinelli, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Jane, Rask, Grimshaw, Tucceri; Dowie, Giacinti.

Roma (4-3-3): Baldi; Bartoli, Swaby, Pettenuzzo, Soffia; Bonfantini, Giugliano, Heberger; Thomas, Lazaro, Serturini.

LIVE Milan-Roma Femminile: come arrivano le 2 squadre all’8^ giornata

Il Milan femminile arriva alla sfida saldamente al 2° posto in classifica. Per continuare a cullare il sogno scudetto è necessario conquistare i 3 punti contro una Roma attualmente 6^ in classifica a 12 punti, 6 lunghezze in meno delle rossonere. Seguiteci per la cronaca testuale e il risultato in tempo reale del LIVE tra Milan e Roma Femminile.

LIVE Milan-Roma Femminile: i precedenti

La gara di domenica 15 novembre tra Milan e Roma Femminile sarà il 5° scontro tra le due formazioni. Fino ad ora, i precedenti sono tutti in favore delle rossonere, 4 partite e altrettante vittorie con 12 gol fatti e 4 subiti. Valentina Giacinti, con 4 reti, è la goleador della sfida.