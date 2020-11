Monza, sfida al Frosinone per continuare la risalita in classifica. Reduci dal successo esterno per 2-1 sul campo del Cittadella (vittoria che ha fatto seguito al passaggio del turno in Coppa Italia, conseguito piegando il Pordenone dopo i rigori), i bianco-rossi guidati da Cristian Brocchi ospitano i ciociari col preciso intento di continuare la risalita in classifica: attualmente i brianzoli vantano 6 punti in cinque gare disputate, frutto del successo sui veneti e dei pareggi con SPAL (0-0 in casa all’esordio stagionale), Empoli (0-0 in trasferta) e Pisa (1-1 in Toscana), gravitando a distanza di sette punti dalla vetta, dove a quota 13 sono posizionate l’Empoli, il Chievo e lo stesso Frosinone.

Un successo sui frusinati consentirebbe ai monzesi di compiere tre ulteriori passi verso il vertice della graduatoria, anche alla luce della partita ancora da recuperare: quella casalinga col Vicenza, in programma il prossimo 2 dicembre alle ore 18. Tuttavia, prima della sfida coi vicentini, il Monza dovrà, nell’ordine, vedersela con Frosinone (in casa, oggi), Pordenone (in trasferta il 21 novembre), SPAL (in trasferta nel quarto turno di Coppa Italia il 25 novembre) e Reggina (in casa il 28 novembre). Quello odierno è il primo confronto ufficiale (non solo in campionato, ma in assoluto) tra i “bagai della Brianza” e i giallo-azzurri.