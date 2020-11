Monza, una vittoria attesa nove mesi. Ma c’è un perché. Espugnando per 2-1 il campo del Cittadella, il Monza guidato di Cristian Brocchi ha conquistato la sua prima vittoria in questo campionato di Serie B, dopo tre pareggi consecutivi e una sconfitta. Sembrerà strano, dopo un’annata di Serie C dominata in lungo e in largo, ma i “bagai della Brianza” sono tornati ad assaporare il gusto dei tre punti dopo un digiuno durato ben nove mesi, poiché l’ultimo successo in campionato risaliva allo scorso 1° febbraio, nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie C: 4-0 casalingo sul Lecco, con reti di Tommaso Morosini al 12′, Dany Mota Carvalho al 18′, Nicola Mosti al 45′ e Mattia Finotto all’83’. Dopo quel successo giunsero, nell’ordine, il 2-2 esterno con la Robur Siena, la sconfitta casalinga 1-2 con la Juventus U23, il pareggio interno 1-1 con l’Arezzo e, dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia da COVID-19, i pareggi con SPAL (0-0 casalingo), Empoli (0-0 esterno) e Pisa (1-1 in trasferta), fino alla sconfitta interna 1-2 col ChievoVerona. Se, invece, si vuole andare alla ricerca della precedente vittoria esterna, bisogna indietreggiare di un’ulteriore settimana, quindi al 26 gennaio 2020: 2-1 a Vercelli al cospetto delle “bianche casacche” della Pro, piegate da un acuto di Marco Fossati al 12′ e da un’autorete di Simone Auriletto al 23′.

Per quanto riguarda la Serie B, categoria nella quale i monzesi si sono ripresentati dopo un’assenza che durava dal 2001, l’ultimo successo esterno risaliva al 20 maggio 2001: 3-2 al Ravenna alla trentacinquesima giornata della Serie B 2000-2001. L’ultima affermazione casalinga in cadetteria (che fino allo scorso 31 ottobre consisteva nell’ultima vittoria in assoluto dei bianco-rossi in tale divisione) è, invece, il 3-1 inferto alla Pistoiese all’ultima giornata di tale stagione: 10 giugno 2001.