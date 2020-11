Nations League, San Marino-Gibilterra 0-0: storico secondo risultato utile consecutivo dei sammarinesi. Può un pareggio fare la storia, seppur sportiva? Certo, se tale risultato di parità riguarda la Nazionale della piccola ma orgogliosa Repubblica di San Marino, che nell’odierno confronto casalingo del gruppo 2 della Lega D di Nations League è riuscita a strappare uno 0-0 alla capolista Gibilterra, giocando per quasi un tempo in inferiorità numerica a causa dell’espulsione (giunta al 49′) di Davide Simoncini. Tale pareggio va ad aggiungersi allo 0-0 della giornata precedente (13 ottobre 2020) in trasferta col Liechtenstein, il che rende il fatto di rilevanza storica: mai, infatti, la Nazionale della Repubblica arroccata sul Monte Titano era riuscita a conseguire due risultati utili consecutivi. San Marino resta, comunque, ancora alla ricerca della sua prima affermazione in una competizione ufficiale (Nations League, qualificazioni al Campionato Mondiale o qualificazioni al Campionato Europeo), poiché l’unica sua vittoria è l’1-0 (rete di Andy Selva al 6′) casalingo inflitto in amichevole al Liechtenstein il 28 aprile 2004.

Il pareggio odierno complica, invece, la situazione di Gibilterra, che ha gettato al vento la possibilità di chiudere il discorso promozione nei confronti del Liechtenstein: gli iberici restano in vetta, ma con tre soli punti di vantaggio (7 contro 4) sulla selezione del Principato, alla quale saranno opposti nell’ultimo confronto del girone, in programma ai piedi della Rocca il prossimo 17 novembre. Ai gibilterrini può, quindi, bastare un pareggio, mentre una sconfitta costerebbe l’aggancio-sorpasso da parte del Liechtenstein. Per qualificarsi, infatti, al Liechtenstein basterebbe una semplice vittoria: un successo con più di una rete di scarto oppure con un goal di scarto ma dal 2-1 in su lo favorirebbe per gli scontri diretti (giacché all’andata finì con la vittoria di Gibilterra per 1-0), mentre l’1-0 varrebbe la parità negli scontri diretti, ma la qualificazione sarebbe ancora della selezione del paese alpino, per via della miglior differenza reti generale.

CLASSIFICA: Gibilterra 7 punti; Liechtenstein 4; San Marino 2.