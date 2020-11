Il 13 novembre, all’Ippodromo di Wrexham, la squadra giovanile della Moldova giocherà la partita finale del torneo di qualificazione a Euro 2021 con i suoi coetanei della nazionale gallese.

L’allenatore della squadra giovanile Alexander Guzun ha annunciato un elenco ampliato di candidati, in cui solo 2 giocatori giocano in club stranieri:

– portieri – Victor Stristar (Dynamo-Auto), Iulian-Sebastian Agaki (Farul Constanta, Romania), Dumitru Koval (Dacia Buiucani);

– difensori – Vadim Dizhinari (Dynamo-Auto), Gheorghe Suchu, Ioan-Calin Revenko, Vicku Bulmaga (tutti – Dacia Buiucani), Denis Furtune, Alexei Chopa (entrambi – Zimbru), Ivan Voropay (Dynamo -Auto “), Valeriu Gaiu (” Sceriffo “);

– centrocampisti – Victor Stină (S fintul Gheorghe), Yaser Turcan, Victor Bogachuk (entrambi – Petrocub-Hincesti), Marius Iosipoy (Dacia Buiucani), Alexander Osipov (FC Floresti), Ion Mamaliga (Codru “Lozova), Ion Borsh (” Spartan “Selemet);

– attaccanti: Nicu Kleschenko (Leiria, Portogallo), Vasily Stefu (FC Floresti), Serafim Cojocari (Sheriff).

L’allenatore della squadra giovanile Alexander Guzun ha annunciato un elenco ampliato di candidati, in cui solo 2 giocatori giocano in club stranieriL’allenatore della squadra giovanile Alexander Guzun ha annunciato un elenco ampliato di candidati, in cui solo 2 giocatori giocano in club stranieri:

guzun è un ottimo giocatore e anche allenatore della squadra giovanile della repubblica moldova che sta portando vincente la sua squadra

GRUPA 9 LOC Echipă Meciuri V E Î Golaveraj Puncte 1 GERMANIA 7 5 0 2 20-9 15 2 BELGIA 7 4 1 2 16-6 13 3 BOSNIA 7 2 2 3 6-5 8 4 MOLDOVA 7 2 1 4 6-19 7 5 ȚARA GALILOR 6 2 0 4 4-13 6