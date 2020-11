Qualificazioni Euro 2021 Under 21: l’Italia vince per 2-1 in Islanda e “vede” la fase finale

Qualifcazioni Euro 2021 Under 21: l’Italia vince per 2-1 in Islanda e “vede” la fase finale. Il successo degli Azzurrini porta la firma di Tommaso Pobega, a segno al 35′ e, dopo il pareggio isolano (realizzato al 63′ in mischia da Willum Thor Willumsson, abile a sfruttare una disattenzione di tutta la difesa italiana), all’88’, per tre punti che valgono la pressoché certa qualificazione alla fase finale della competizione continentale. A due giornate dalla conclusione del girone, infatti, i ragazzi guidati dal CT Paolo Nicolato guidano la classifica con 19 punti, tre in più dell’Irlanda (seconda a 16) e quattro sul duo composto dalla Svezia e dalla stessa Islanda (terze a 15): alla qualificazione mancano, quindi, tre punti, da conquistare nell’impegno esterno del prossimo 15 novembre a Differdange col Lussemburgo (già sconfitto per 5-0 nella gara d’andata a Castel di Sangro). Vincendo coi lussemburghesi, infatti, l’Italia si porterebbe a quota 22, diventando irraggiungibile sia per l’Islanda sia per la Svezia (attualmente a 15 punti, potrebbero al massimo arrivare a 21) e solamente raggiungibile dall’Irlanda, anche se tale aggancio sarebbe solo virtuale, poiché gli scontri diretti vedono gli Azzurrini avvantaggiati sui “verdi isolani“, fermati sullo 0-0 all’andata a Dublino e sconfitti per 2-0 al ritorno a Pisa.

Per evitare brutte sorprese nel confronto conclusivo del 18 novembre a Pisa con la Svezia (vincitrice all’andata con un netto 3-0), gli Azzurrini devono, quindi, fare bottino pieno col tutt’altro che irresistibile Lussemburgo, finora sconfitto in sette delle otto partite disputate nel raggruppamento e vittorioso solamente nel confronto casalingo con l’Armenia, per 2-1: le due reti agli armeni sono, peraltro, le uniche finora realizzate dalla compagine del Granducato. La fase finale del Campionato Europeo 2021 sarà ospitata congiuntamente da Ungheria e Slovenia dal 24 al 31 marzo 2021 per quano riguarda la fase a gironi e dal 31 maggio al 6 giugno 2021 per la fase ad eliminazione diretta.