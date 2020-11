Serie A femminile: la Juventus resta a punteggio pieno espugnando il campo della Florentia. Vincono anche Milan e Sassuolo. Vincendo per 2-1 in rimonta sul campo della Florentia San Gimignano, la Juventus resta in vetta a punteggio pieno (24 punti), mantenendo il +3 sul Milan, secondo in classifica a quota 21, e il +5 sul Sassuolo, terzo a 19. Andate in svantaggio per via di una realizzazione di Florin Wagner al 44′, le bianco-nere ribaltano la situazione a inizio ripresa, nel volgere di pochi minuti, pareggiando al 54′ con Arianna Caruso e passando a condurre al 57′ con un calcio di rigore trasformato da Cristiana Girelli. Vittoria “di rigore” anche per il Milan, che fa bottino pieno casalingo piegando la Roma per 1-0 grazie a un tiro dagli undici metri realizzato da Valentina Giacinti al 70′, mentre il Sassuolo fa valere il fattore campo annichilendo l’Hellas Verona con un perentorio 4-1.

Rallenta, invece, l’Empoli, bloccato sull’1-1 casalingo dall’Inter e agganciato in quarta posizione da una Fiorentina vittoriosa per 2-0 sul campo della pericolante Pink Bari: per le viola si tratta di un ritorno al successo dopo quattro gare di astinenza. Finisce, infine, 0-0 lo scontro diretto della bassa classifica San Marino-Napoli, con le padrone di casa che sprecano un calcio di rigore al 43′: la conclusione di Greta Di Luzio viene respinta dall’estremo difensore ospite Catalina Perez. Le partenopee conquistano, quindi, il loro primo punto stagionale.

CLASSIFICA DOPO OTTO GIORNATE: Juventus 24 punti; Milan 21; Sassuolo 19; Empoli e Fiorentina 13; Roma 12; Inter 11; Florentia San Gimignano 9; Hellas Verona 7; San Marino 5; Pink Bari 3; Napoli 1.