Serie A femminile, questo fine settimana si disputa la settima giornata. Si inizia oggi alle ore 12:30 con le sfide Napoli-Milan e Roma-Fiorentina, quindi alle 14:30 toccherà a Inter-Pink Bari e Florentia San Gimignano-Empoli. Il confronto tra partenopee e “diavolesse” è quasi un testa-coda tra le campane fanalino di coda con un solo punto all’attivo e le lombarde terze in graduatoria, mentre la sfida tra romaniste e viola è un interessante confronto tra la quinta e la sesta forza del campionato (benché le toscane siano reduci da ben tre sconfitte consecutive, patite al cospetto di Sassuolo, Juventus e Hellas Verona). L’Empoli, attualmente quarto in graduatoria, sarà atteso dal derby esterno con la Florentia, mentre Inter-Pink Bari è uno scontro diretto della bassa classifica: l’Inter, infatti, è attualmente in nona posizione con 5 punti all’attivo, con due sole lunghezze di margine sul penultimo posto (quindi sulla zona retrocessione), appannaggio dello stesso Bari e del San Marino.

I rimanenti due confronti sono in programma domani: si parte alle 12:30 con l’attesa sfida al vertice Juventus-Sassuolo, tra le juventine capolista a punteggio pieno e le sassolesi seconde a due soli punti di distacco, mentre alle 14:30 andrà in scena Hellas Verona-San Marino, con le scaligere che cercheranno di far valere il fattore campo sulle sammarinesi finora sconfitte in cinque delle sei partite disputate (segnando 3 sole reti a fronte delle 21 incassate).

CLASSIFICA DOPO SEI GIORNATE: Juventus 18 punti; Sassuolo 16; Milan 15; Empoli 12; Roma 11; Fiorentina 9; Florentia San Gimignano e Hellas Verona 6; Inter 5; Pink Bari e San Marino 3; Napoli 1.