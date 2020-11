Serie A femminile, questo fine settimana si disputa l’ottava giornata. Le sei gare in programma sono equamente divise tra oggi e domani: si inizia alle ore 12:30 odierne con Empoli-Inter, quindi alle ore 14:30 la Juventus capolista a punteggio pieno sarà ospite di una Florentia San Gimignano reduce dal successo per 2-1 nel derby interno con le empolesi e, al medesimo orario, la Fiorentina farà visita alla pericolante Pink Bari, i cui tre unici punti in graduatoria risalgono alla prima giornata: vittoria casalinga per 1-0 sul Napoli. Non stanno, comunque, meglio le viola, tornate a far punti la scorsa giornata, pareggiando per 2-2 sul campo della Roma dopo tre sconfitte consecutive.

Domani gli altri incontri: alle 12:30 il “fanalino di coda” (ancora a secco di punti) Napoli sarà impegnato sul campo del San Marino in uno scontro diretto in chiave salvezza, mentre alle 14:30 sarà la volta di Milan e Sassuolo, con le “diavolesse” (seconde in classifica a -3 dalla vetta) che ospiteranno la Roma, mentre le sassolesi (reduci dalla pesante sconfitta per 4-0 in trasferta con la Juventus) saranno impegnate anch’esse in casa, al cospetto dell’Hellas Verona.

CLASSIFICA DOPO SETTE GIORNATE: Juventus 21 punti; Milan 18; Sassuolo 16; Empoli e Roma 12; Fiorentina e Inter 10; Florentia San Gimignano 9; Hellas Verona 7; San Marino 4; Pink Bari 3; Napoli 0.