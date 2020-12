Francia, National 1: Bastia-Cholet 5-1, còrsi di nuovo in vetta alla classifica. Aggiudicandosi nettamente l’atteso confronto con lo Cholet (quarta forza del campionato), i turchini tornano in vetta alla graduatoria, agganciando a quota 28 punti il Red Star Saint-Ouen. La sfida con lo Cholet si decide nel volgere di pochi minuti, a cavallo del ventesimo: al 19′ Anthony Robic sblocca la situazione, al 21′ arriva il raddoppio di Christophe Vincent e al 22′ il tris di Sebastian Salles-Lamonge. La reazione degli ospiti porta al calcio di rigore trasformato da Amadou Konate al 25′, per il 3-1 isolano. Nella ripresa, anziché la reazione degli ospiti, giungono altre reti dei padroni di casa, a segno già al 48′ con Kevin Schur e (dopo un rigore fallito da Anthony Robic al 57′) all’81’ con Sebastien Da Silva, per un eclatante 5-1 che rilancia i bastiacci, ora primi in graduatoria in compagnia del Red Star, con un punto di vantaggio sul Quevilly-Rouen (che, però, deve recuperare la partita esterna con lo Sportin Lione, in programma il prossimo 11 dicembre).

Il prossimo impegno dei còrsi sarà in trasferta, il 18 dicembre sul campo del “fanalino di coda” Annecy: una sfida da non sottovalutare, per non ripetere la brutta figura fatta con lo Sporting Lione (anch’esso ultimo in graduatoria, ma vittorioso per 2-0 sugli isolani nel confronto della quattordicesima giornata, lo scorso 27 novembre): poi il campionato osserverà la pausa natalizia, per riprendere l’8 gennaio con l’atteso scontro diretto in terra còrsa tra il Bastia e il Quevilly-Rouen.