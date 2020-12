Francia, National 1: il Bastia all’assalto dello Cholet per tornare in vetta alla classifica. I turchini saranno impegnati tardo pomeriggio odierno (ore 18:45) nello scontro diretto d’alta classifica con lo Cholet: un successo proietterebbe i còrsi in vetta alla graduatoria, a quota 28 punti, in compagnia del Red Star Saint-Ouen. Il confronto si presenta tutt’altro che facile: non solo e non soltanto per la consistenza degli avversari (quinta forza del campionato, a -3 dal Bastia ma con una gara in meno), quanto per il periodo non entusiasmante dei bastiacci, reduci dal pareggio casalingo per 0-0 con lo Stade Briochin e dalla successiva clamorosa sconfitta esterna per 0-2 patita su campo del “fanalino di coda” Sporting Lione.

Conquistare l’intera posta al cospetto dello Cholet consentirebbe in primis di allungare sugli stessi rivali odierni (che “scivolerebbero” a -6 dai còrsi), nonché d’agganciare in vetta il Red Star, a +1 sul Quevilly-Rouen (che, però, deve recuperare una partita): sostanzialmente, i tre punti permetterebbero di archiviare la “mini crisi” e di preparare con maggior serenità l’ultima sfida dell’anno solare, che il prossimo 18 dicembre vedrà il Bastia impegnato sul campo dell’Annecy ultimo in classifica: un avversario da non sottovalutare, per non incappare nella brutta sorpresa avuta nella gara con lo Sporting Lione.