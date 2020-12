Lazio, gli ottavi di Champions League sono vicini. Il pareggio per 1-1 maturato in Germania al cospetto del Borussia Dortmund consente alla Lazio di scendere in campo nel conclusivo confronto casalingo col Brugge potendo contare su due risultati per poter conquistare il passaggio alla fase a eliminazione diretta di Champions League, per via dei due punti di vantaggio sui belgi (vincitori per 3-0 nell’incontro interno coi russi dello Zenit San Pietroburgo): agli uomini guidati da Simone Inzaghi sarà, quindi, sufficiente un pareggio per avanzare agli ottavi di finale.

La teoria propone anche due combinazioni di risultati che proietterebbero la Lazio in vetta al girone: un successo capitolino sui belgi unito a una non vittoria (pareggio o sconfitta) del Borussia sul campo dello Zenit e un pareggio dei laziali unito a una sconfitta dei teutonici. Nel primo caso, infatti, avrebbe luogo il sorpasso in classifica (poiché la Lazio si porterebbe a quota 12, con il Borussia che salirebbe a 11, oppure resterebbe fermo a 10), mentre la seconda ipotesi vedrebbe laziali e tedeschi appaiati in vetta a quota 10, ma coi capitolini vincitori del raggruppamento per via degli scontri diretti favorevoli (successo romano per 3-1 all’andata in casa e pareggio 1-1 al ritorno in Germania). La compagine bianco-celeste manca dalla seconda fase di Champions League dalla lontana stagione 2000-2001, quando dopo la prima fase a gironi non si proseguiva con gli ottavi di finale a eliminazione diretta, bensì con un’altra fase a raggruppamenti.