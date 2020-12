Prva Liga croata: cade l’Osijek, raggiunto in vetta dalla Dinamo Zagabria. Quando pareva ormai destinato a rientrare nei ranghi, il Gorica ritrova lo smalto d’inizio campionato, facendo bottino pieno nella gara casalinga con l’Osijek capolista, piegato con un perentorio 4-1 e ora agganciato in vetta dalla Dinamo Zagabria, tornata indenne dalla difficile trasferta sul campo del sempre pericoloso Fiume. Tuttavia, i capitolini pregustano la fuga, in quanto devono recuperare due incontri che, se vinti, li proitterebbero a +6. Passati a condurre già al 1′ grazie a Luka Ivanusec, i “blu di Zagabria” subiscono la reazione dei fiumani, bravi a pareggiare al 28′ con Nino Galovic e a passare a condurre al 35′ con una prodezza di Luka Menalo, ma raggiunti sul 2-2 all’81’ dalla rete del danese Rasmus Lauritsen.

Nelle altre partite della giornata, importantissime vittorie casalinghe in chiave salvezza del Varazdin per 4-2 sul sempre più deludente Hajduk Spalato e della Lokomotiva Zagabria per 2-1 sullo Slaven Belupo Koprivnica, risultati che consentono alle due compagini di lasciare l’ultima posizione, ora appannaggio dell’Istra Pola, fermato dalla positività al COVID-19 di numerosi suoi tesserati, che ha costretto al rinvio della sfida casalinga coi dalmati del Sebenico.

CLASSIFICA DOPO QUINDICI GIORNATE: Zagabria (13 partite) e Osijek (15) 30 punti; Gorica (13) 26; Fiume (11) 20; Hajduk Spalato (13) e Slaven Belupo Koprivnica (15) 17; Sebenico (13) 13; Lokomotiva Zagabria (14) e Varazdin (15) 12; Istra Pola (12) 9.