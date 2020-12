Prva Liga croata: vincono Osijek e Dinamo Zagabria, la situazione in vetta resta immutata. Vincendo per 5-1 sul campo dello Slaven Belupo Koprivnica (reduce dal successo infrasettimanale per 1-0 conseguito mercoledì scorso in trasferta col Gorica, nel recupero dell’undicesima giornata), la Dinamo Zagabria risponde all’Osijek, che facendo valere il fattore campo avendo ragione per 1-0 (rete dello sloveno Damjan Bohar al 59′) del Varazdin si mantiene in vetta alla graduatoria con un punto di vantaggio sui capitolini.

Rinviate Istra Pola-Gorica e Lokomotiva Zagabria-Sebenico (per via delle positività al COVID-19 di tesserati della compagine istriana e di quella dalmata), l’unico altro incontro disputato si conclude col successo esterno per 2-1 dei quarnerini del Fiume nel “derby dell’Adriatico” sui dalmati dell’Hajduk Spalato, vittoria che proietta i fiumani al quarto posto, a quattro sole lunghezze (ma con due partite da recuperare) da un Gorica che dopo il grande avvio di campionato (che lo ho visto raggiungere la vetta della graduatoria) sta lentamente rientrando nei ranghi: decisive le reti di Stjepan Loncar al 40′ e di Luka Menalo al 69′, a ribaltare l’iniziale vantaggio spalatino, opera di Mijo Caktas (su rigore) al 10′.

CLASSIFICA DOPO QUATTORDICI GIORNATE: Osijek (14 partite) 30 punti; Dinamo Zagabria (12) 29; Gorica (12) 23; Fiume (10) 19; Hajduk Spalato (12) e Slaven Belupo Koprivnica (14) 17; Sebenico (13) 13; Lokomotiva Zagabria (13), Varazdin (14) e Istra Pola (12) 9.