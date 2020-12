Serie A femminile: ennesime vittorie di Juventus e Milan, la vetta della classifica resta immutata. Le due battistrada conquistano ancora una volta l’intera posta in palio, facendo il vuoto al vertice della graduatoria e lasciando intendere che la lotta per il titolo consisterà in una corsa a due. Alla Juventus, giunta al decimo successo in altrettanti incontri col 4-1 interno alla Roma, il Milan risponde piegando per 2-0 in casa l’ostico Sassuolo (terza forza del campionato), restando a -3 dalle juventine: i tre punti di distacco sono dovuti allo scontro diretto di San Siro, vinto dalle piemontesi per 1-0 e unico passo falso delle “diavolesse” (vittoriose in tutti gli altri confronti disputati).

Negli altri incontri della giornata, pareggio 1-1 nel derby toscano Empoli-Fiorentina, risultato ben accetto da entrambe le compagini, in quanto utile sia alle empolesi per mantenere il quarto posto (con tre lunghezze di vantaggio proprio sulle viola) sia alle fiorentine per agganciare in quinta posizione l’Inter, clamorosamente piegata per 1-0 sul campo della sempre più sorprendente Florentia San Gimignano, autentica rivelazione del campionato. In coda, ennesime sconfitte per Napoli e Pink Bari, con le partenopee (“fanalino di coda” con un solo punto all’attivo) piegate a domicilio per 2-1 dall’Hellas Verona e le baresi K.O. per 4-2 nello scontro diretto esterno col San Marino: per le pugliesi si tratta della nona battuta d’arresto consecutiva.

CLASSIFICA DOPO DIECI GIORNATE: Juventus 30 punti; Milan 27; Sassuolo 22; Empoli 17; Fiorentina e Inter 14; Roma e Florentia San Gimignano 13; Hellas Verona 10; San Marino 8; Pink Bari 3; Napoli 1.