Serie A femminile, la Juventus risponde al Milan: bianco-nere sempre in vetta a +3 sulle meneghine. Vincendo per 2-1 in rimonta sul campo del “fanalino di coda” Napoli, la Juventus resta in vetta alla classifica a punteggio pieno (9 vittorie in altrettanti incontri), mantenendo le tre lunghezze di margine sul Milan, che piega a domicilio la Fiorentina grazie a una rete di Giorgia Spinelli all’8′. Tuttavia, la sfida con le partenopee è stata più equilibrata del previsto, con le juventine andate al riposo in svantaggio per via di una rete Sarah Huchet al 39′, ma capaci di ribaltare la situazione nei secondi 45 minuti grazie alle prodezze di Maria Alves al 60′ e di Cristiana Girelli all’82’.

Tra le “grandi” vincono anche Sassuolo ed Empoli, entrambe corsare rispettivamente sul campo della Pink Bari per 4-2 e dell’Hellas Verona per 2-1: per le baresi si tratta dell’ottava sconfitta consecutiva. Rallenta, invece, la Roma, bloccata sull’1-1 casalingo dalla Florentia San Gimignano e superata in classifica dall’Inter, che col successo interno per 2-0 sul San Marino si issa al quinto posto in graduatoria, superando le stesse giallo-rosse e la Fiorentina.

CLASSIFICA DOPO NOVE GIORNATE: Juventus 27 punti; Milan 24; Sassuolo 22; Empoli 16; Inter 14; Fiorentina e Roma 13; Florentia San Gimignano 10; Hellas Verona 7; San Marino 5; Bari 3; Napoli 1.