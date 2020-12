Serie A femminile, questo fine settimana si disputa la decima giornata. Le sei partite in calendario sono equamente divise tra oggi e domani. Si comincia oggi alle ore 12:30, con la Juventus capolista a punteggio pieno che ospita una Roma reduce dal per nulla esaltante pareggio interno (1-1) con la Florentia San Gimignano e a secco di successi dalla sesta giornata. A seguire, alle ore 14:30, l’Inter (quinta forza del campionato) sarà ospite della Florentia San Gimignano, mentre nelle “sabbie mobili” della bassa classifica si sfideranno San Marino (terzultimo in graduatoria) e Pink Bari (penultimo), con le baresi reduci da ben otto sconfitte di fila.

Domani gli altri incontri: alle ore 12:30 sarà la volta dell’atteso confronto Milan-Sassuolo, con le meneghine (seconde a -3 dalla vetta) che cercheranno di far valere il fattore campo sulle ostiche sassolesi, che le inseguono a distanza di due sole lunghezze. Sempre alle 12:30, il “fanalino di coda” Napoli (reduce dalla bella, seppur sfortunata, prestazione della precedente giornata al cospetto della Juventus) cercherà di dare la svolta al suo campionato facendo bottino pieno in casa con l’Hellas Verona (anch’esso alla ricerca di preziosi punti-salvezza). Alle 14:30, infine, il turno verrà chiuso dal derby toscano Empoli-Fiorentina.

CLASSIFICA DOPO NOVE GIORNATE: Juventus 27 punti; Milan 24; Sassuolo 22; Empoli 16; Inter 14; Fiorentina e Roma 13; Florentia San Gimignano 10; Hellas Verona 7; San Marino 5; Pink Bari 3; Napoli 1.