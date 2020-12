Serie A femminile, questo fine settimana si disputa la nona giornata. Dopo la pausa dedicata alla Coppa Italia e alla Nazionale (tornata dalla Danimarca con un prezioso 0-0 nella sfida di qualificazione alla kermesse continentale), questo fine settimana riprende il campionato di Serie A, con due partite in programma sabato e le restanti quattro domenica. Si comincia oggi alle ore 12: 30, con il Milan (secondo in graduatoria, a -3 dalla capolista Juventus) impegnato sul campo di un’ondivaga Fiorentina, mentre alle 14:30 la Juventus capoclassifica a punteggio pieno (8 vittorie in altrettanti incontri, con 23 reti realizzate a fronte delle 4 incassate) farà visita a un Napoli mestamente “fanalino di coda” con un solo punto all’attivo.

Domani le altre sfide. Alle 12:30 Sassuolo (terzo in classifica) ed Empoli (quarto a pari punti con la Roma) saranno impegnati in trasferta, rispettivamente opposti a Pink Bari (reduce da ben sette sconfitte di fila) e Hellas Verona, mentre alle 14:30 sarà la volta di Roma-Florentia San Gimignano e Inter-San Marino: il confronto tra capitoline e toscane appare equilibrato, mentre non dovrebbe esserci problema alcuno per le interiste con le “pericolanti” sammarinesi (peggior difesa del canmpionato con ben 21 reti incassate).

CLASSIFICA DOPO OTTO GIORNATE: Juventus punti 24; Milan 21; Sassuolo 19; Empoli e Fiorentina 13; Roma 12; Inter 11; Florentia San Gimignano 9; Hellas Verona 7; San Marino 5; Pink Bari 3; Napoli 1.