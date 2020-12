Super League svizzera: cadono Young Boys e Lugano

Super League svizzera: cadono Young Boys Berna e Lugano. Dopo i recuperi giocati in settimana, risoltisi coi successi di Servette Ginevra (2-0 in Liechtenstein sul Vaduz), San Gallo (2-1 esterno allo Zurigo) e Basilea (4-2 casalingo al Sion), la massima divisione elvetica ha visto la disputa dell’undicesima giornata, nella quale tutte le compagini impegnate in trasferta hanno fatto bottino pieno. Il “colpaccio” di questo turno è senza ombra di dubbio quello del Servette Ginevra, capace d’andare a vincere per 2-1 sul campo dello Young Boys capolista, che in tal modo perde la propria imbattibilità.

Primo pasos falso stagionale anche per i ticinesi del Lugano, sconfitti a domicilio per 1-0 dallo Zurigo: le “V nere del Ceresio” scivolano al quinto posto, in quanto superate sia dagli zurighesi sia dal San Gallo, vittorioso per 1-0 a Losanna. Tre punti esterni anche per Basilea, cui il 2-0 sul Vaduz vale il secondo posto in graduatoria, e Lucerna, che si aggiudica per 2-1 il confronto della bassa classifica col Sion. La prossima giornata vedrà le interessanti sfide al vertice Basilea-Young Boys e San Gallo-Lugano, mentre lo Zurigo sarà ospite del Lucerna.

CLASSIFICA DOPO UNDICI GIORNATE: Young Boys Berna (10 partite) 21 punti; Basile (11) 19; San Gallo (10) 18; Zurigo (11) 17; Lugano (9) 16; Servette Ginevra (11) 14; Lucerna (11) e Losanna (11) 12; Sion (10) 7; Vaduz (10) 6.