Super League svizzera: lo Young Boys passa a Lucerna, rinviata Sion-Lugano

Super League svizzera: lo Young Boys Berna passa a Lucerna, rinviata Sion-Lugano. Espugnando per 3-2 il campo del Lucerna, i capitolini dello Young Boys allungano in vetta alla classifica, portando a cinque i punti di vantaggio sul Lugano, costretto al rinvio dell’impegno esterno col Sion a causa della positività al COVID-19 di un loro giocatore. Portatosi sul 3-0 dopo neanche mezz’ora, grazie alle reti di Jean-Pierre Nsame (su rigore) al 19′, Christian Fassnacht al 24′ e Ulisses Garcia al 27′, lo Young Boys si vede avvicinato nella ripresa, che vede il Lucerna a segno al 53′ con Marvin Schulz (su rigore) e al 64′ con Dejan Sorgic: tuttavia, i bernesi riescono a resistere agli assalti dei padroni di casa, conquistando tre punti importantissimi.

Rinviata, sempre per motivi legati al COVID-19, San Gallo-Vaduz, gli altri due confronti disputati si concludono coi successi casalinghi di Basilea e Zurigo, bravi nel far valere il fattore campo rispettivamente su Servette Ginevra (piegato per 1-0, grazie a un centro di Pajtim Kasami al 51′) e Losanna (surclassato con un eloquente 4-0), risalendo in classifica, che ora vede i basilesi al quarto posto e gli zurighesi al terzo.

CLASSIFICA DOPO DIECI GIORNATE: Young Boys Berna (9 partite) 21 punti; Lugano (8) 16; Zurigo (9) 14; Basilea (9) 13; San Gallo (8) e Losanna (10) 12; Lucerna (10) 9; Servette Ginevra (9) 8; Sion (8) 7; Vaduz (8) 6.