La Roma si riprende Dzeko e il terzo posto. Le parole di Fonseca sull’attaccante

I giallorossi stendono 3-0 l’Udinese nel lunch match di San Valentino. Una vittoria per niente scontata visto che i friulani venivano da una serie di quattro risultati utili consecutivi, culminata nel brillante 2-0 di domenica scorsa contro l’Hellas Verona. Inoltre i bianconeri avevano già espugnato l’Olimpico in questa stagione, imponendosi 3-1 sulla Lazio lo scorso 29 novembre. Un successo che permette alla Roma di scavalcare la Juventus, consolidando il terzo posto in classifica. Oltre ai tre punti i giallorossi hanno ritrovato anche Edin Dzeko. Il bosniaco è subentrato a Borja Mayoral al 69esimo minuto ed ha messo lo zampino sulla rete del 3-0 siglata da Pedro.

Le parole di Fonseca su Dzeko

Paulo Fonseca a fine partita ha espresso tutta la sua soddisfazione per la partita dei due attaccanti: “Mayoral e Dzeko? Sono due giocatori diversi, dipende dalla partita, da come difendono gli avversari. La profondità di Borja è importante, non ha fatto gol ma ha lavorato per la squadra. Nel secondo tempo penso che era importante fare entrare Dzeko perchè servivano i suoi appoggi, ma anche lui ha cercato la profondità. Hanno giocato bene tutti e due”. Il reintegro di Dzeko in squadra sarà fondamentale per la doppia sfida di Europa League contro lo Sporting Braga.