Caso Empoli-Chievo: giusto seguire l’esempio della Serie A?

Dopo la gara con la Cremonese, nemmeno Empoli-Chievo si è disputata, sempre su decisione della ASL locale, dopo il focolaio di Covid sviluppatosi nelle scorse settimane tra i giocatori azzurri.

Al Giudice Sportivo spetta decidere se concedere, come vogliono i toscani, il rinvio di Empoli-Chievo, o se assegnare lo 0-3 a tavolino ai clivensi come vorrebbero i veneti.

Mentre la squadra si prepara a scendere in campo domani nell’anticipo contro la Reggiana, è notizia di oggi che quattro giocatori precedentemente positivi, hanno avuto un tampone negativo.

Prima di Empoli-Chievo: i precedenti in Serie A

Proprio all’indomani della disputa della gara Juventus-Napoli, che ha posto fine a una complicata e lunga vicenda giudiziaria, il presidente Corsi si è espresso sulle sorti della gara col Chievo.

Ci rimettiamo alle decisioni della giustizia sportiva sperando e pensando che possa andare come nei casi di Juventus-Napoli e Lazio-Torino. Auspichiamo che i provvedimenti che saranno presi siano in linea con quanto abbiamo visto in Serie A, ha detto il numero uno dell’Empoli.

Il regolamento della Serie A imponeva almeno dieci giocatori positivi per il rinvio della partita, ecco perchè anche la questione Lazio-Torino è ancora aperta. Lotito vuole la vittoria, il Toro vuole il rinvio.

Ma in Serie B c’è un vuoto normativo che lascia aperti molti scenari.

Un calendario fitto: quando recuperare Empoli-Chievo?

I tempi lunghi dei ricorsi non si conciliano con un finale di stagione densissimo di appuntamenti. Se la gara con la Cremonese si recupererà il 13 aprile, Empoli-Chievo potrebbe fissarsi per il 27. Altrimenti quando?

La regular season era iniziata un mese dopo rispetto al solito, e deve chiudersi il 7 maggio, per lasciare spazio a playoff ai quali il Chievo potrebbe partecipare.

E’ ovvio dunque che ai clivensi convenga non disputare gara e i tre punti a tavolino.

Intanto attendono notizie anche Lecce e Monza, che potrebbero avvantaggiarsi di un finale difficile di stagione per l’Empoli, per recuperare terreno in classifica.