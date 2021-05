Il Barça prepara la rivoluzione: ecco i nomi dei big in uscita

Il Barça starebbe pensando ad un serio turn over in vista della prossima stagione. Il club blaugrana, a causa della crisi legata alla pandemia, ha intenzione di rivedere gli stipendi faraonici pagati aid alcuni atleti, in modo da salvaguardare la sua situazione finanziaria. Le casse piangono, ed è tempo di sfoltire la rosa in nome del fair play economico. Il quotidiano Sport ha pubblicato una lista di quattordici giocatori, che potrebbero svestire la casacca della capitale catalana.

Il Barça pensa al restyling: ecco i nomi

Il club che ha consacrato Leo Messi ha, secondo le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano Sport riportate da Sportmediaset, intenzione di rivedere i contratti di ben 4 giocatori: Piquè, Alba, Busquets e Sergi Roberto. La dirigenza vorrebbe chiedere loro di ridursi l’ingaggio. Qualora un’intesa non dovesse essere trovata, si aprirebbero le porte della cessione. Il club, invece, avrebbe deciso di mettere sul mercato dieci atleti, considerati non fondamentali per il Barça del futuro: Riqui, Neto, Umtiti, Junior, Pjanic, Coutinho, Griezmann, Matheus, Braithwaite e Dembelé. Inutile sottolineare come alcuni di loro, nonostante le prestazioni opache, potrebbero fare gola a molti top club europei. Il Barcellona di quest’anno è solo uno sbiadito ricordo della squadra che ha vinto tutto negli ultimi anni. Eliminato prematuramente dalla Champions e orfano della Liga, il collettivo allenato da Koeman quest’anno ha deluso.Ai piani alti hanno deciso: si deve aprire un nuovo ciclo. La rinascita passa necessariamente dalla vendita di molti senatori.