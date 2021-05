Incredibile Napoli: salta Conceiçao!

Incredibile Napoli: con Conceiçao è gia tutto finito. L’indiscrezione è stata diffusa da Sportmediaset, secondo cui il matrimonio è finito sul nascere a causa di divergenze sorte sul contratto. Adesso il presidente De Laurentiis riflette. Dopo l’addio a Rino Gattuso nella giornata di domenica, il nome del portoghese era circolato come il papabile successore del salernitano. Un nulla di fatto che dimostra come il massimo dirigente partenopeo sia uno con cui non si scherza.

Incredibile Napoli: adesso si cerca un nuovo candidato

Aurelio De Laurentiis aveva intenzione di proporre 3,5 milioni netti a stagione all’attuale tecnico del Porto. Secondo rumors provenienti dal Portogallo, i lusitani avrebbero offerto a Conceiçao un prolungamento dell’attuale contratto per altri 2 anni. Nonostante il naufragio della trattativa la panchina del Napoli resta molto ambita. Tanti i nomi circolati: Allegri, Juric, Italiano. Il tecnico che, secondo alcune voci, sarebbe maggiormente gradito in Campania sarebbe l’ex di Zenit e Roma, Luciano Spalletti. L’approdo ai piedi del Vesuvio potrebbe rappresentare un riscatto importante, visto che dopo l’esonero dall’Inter in Italia nessuno ha affidato panchine all’allenatore originario di Certaldo. La sua fame di risultati, potrebbe essere l’arma in più in grado di consentire agli azzurri di nutrire quella rabbia agonistica, utile per sottrarre alla formazione di Conte il primato in campionato.