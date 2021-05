Supercoppa Serie C, dove vedere Como-Ternana: streaming e diretta Cusano Italia TV?

Como-Ternana, si gioca il secondo turno della Supercoppa di Serie C. Dopo aver perso 2-1 nella sfida contro il Perugia, i lariani di Gattuso affronta ora la squadra di Lucarelli per rimanere in corsa per la conquista del trofeo. Ricordiamo che gli umbri hanno dominato il girone C della Serie C 2020/21 e fanno i loro esordio nella competizione. Il match Como-Ternana, valido per la seconda giornata della Supercoppa di Serie C 2020/21, si gioca sabato 15 maggio alle ore 17 nello stadio Sinigaglia di Como. Il trofeo si concluderà sabato 22 maggio con il derby Ternana-Perugia alle ore 15.



Dove vedere Como-Ternana, streaming gratis e diretta tv in chiaro Supercoppa Serie C

Il match Como-Ternana sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti della Serie C. L’abbonamento mensile per usufruire dei servizi ammonta a 7,99€ al mese mentre l’abbonamento stagionale è disponibile a 69,99€. La piattaforma non trasmetterà più in maniera gratuita le partite sul sito elevensports.it., sulla pagina facebook e sul canale Youtube. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Cusano Italia Tv (canale 264 del digitale terrestre visibile su tutto il territorio italiano) che ha acquisito nei giorni scorsi i diritti per le partite della squadra di Lucarelli e in diretta streaming gratis sul sito cusanoitaliatv.it.