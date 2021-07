Diretta Live – Europei, Belgio-Italia 0-0: gol annullato a Bonucci

Diretta Live – Europei, Belgio-Italia

PRIMO TEMPO

14′

13′ Il gol di Bonucci è in fuorigioco, per posizione irregolare di Di Lorenzo.

13′ GOOOOOLLLL!!! Bonucci! Sugli sviluppi della punizione tirata da Lorenzo Insigne, il giocatore insacca. Il VAR controlla.

12′ Punizione per l’Italia, fallo su Jorginho

11′ Angolo per il Belgio, tutti nell’area piccola dell’Italia. Jorginho allontana

9′ Italia riprende possesso, Verratti e Jorginho provano a far avanzare la squadra. Belgio recupera con Vertonghen

8′ L’Italia avanza con Spinazzola, poi Insigne alla ricerca di Immobile, palla fuori

6′ Doku in avanti, cerca Lukaku, ma viene fermato. Si riparte da Donnarumma

4′ La formazione di Martinez molto aggressiva, pressa gli Azzurri

3′ Ancora Lukaku in avanti, salva Chiellini, manda in angolo

2′ Scatto veloce di Lukaku verso Donnarumma, si salva l’Italia

1′ Si parte. Prima battuta per il Belgio

Le due formazioni prendono possesso della propria metà campo.

Squadre sul campo. Si parte con gli inni, comincia l’Italia. Poi Belgio.

L’Italia di Roberto Mancini si gioca i quarti di finale degli Europei contro il Belgio di Roberto Martinez. Le due formazioni giocheranno venerdì 2 luglio 2021 alle ore 21 all’Allianz Arena di Monaco, in Germania. Belgio-Italia verrà arbitrata da S. Vincic (Slo). Gli Azzurri arrivano dagli ottavi dove hanno eliminato, soltanto ai supplementari, una grande Austria; mentre la squadra di Romelu Lukaku ha battuto il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Nella fase a Gironi, l’Italia, appartenente al Gruppo A, ha ottenuto 3 vittorie su 3, passando la prima fase della competizione a punteggio pieno. Gli Azzurri hanno battuto: Turchia (3-0); Svizzera (3-0) e Galles (1-0). Il Belgio, nella prima fase, Gruppo B, ha vinto contro la Russia (3-0); Danimarca (2-1) e Finlandia (2-0). Qui la Diretta Live Europei, Belgio-Italia. Commento minuto per minuto.

I precedenti tra Belgio-Italia sono 23: 14 successi per gli Azzurri; 4 pareggi e 4 vittorie per i Diavoli Rossi.

Europei, Belgio-Italia: formazioni ufficiali

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen; Meunier, Tielmans, Witsel, Hazard; De Bruyne, Lukaku, Doku. All. R. Martinez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. R. Mancini.

