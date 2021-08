Ascoli-Cosenza: dove vedere l’incontro. Sky, Dazn, Helbiz?

Ascoli-Cosenza: ci siamo. Domenica 22 agosto alle ore 20:30 le due squadre scenderanno in campo per la loro prima partita della Serie B 2021/2022. I padroni di casa, allenati dal tecnico Andrea Sottil, affronteranno all’Armando Picchi il Cosenza del neo tecnico Marco Zaffaroni. Lo scontro si preannuncia incandescente, con entrambe le squadre che si sono rafforzate nella sessione estiva del calciomercato. Nell’ultimo precedente, giocato il 15 dicembre 2020 i Lupi cosentini si imposero per 3 a 0 in terra ascolana. I Picchi, che hanno ultimamente ceduto l’attaccante Ricardo Matos ai portoghesi dell’Olhanense, cercheranno sin da subito di fare bottino pieno. I calabresi, che si sono affidati alla guida di mister Zaffaroni solo da una decina di giorni, si sono rafforzati nell’ultima sessione di mercato. E’ di ieri la notizia dell’acquisto dal Chievo Verona del difensore finlandese Sauli Aapo Kasperi. Lo scandinavo ha firmato un contratto di un anno, con opzione di rinnovo per quello successivo.

Ascoli-Cosenza: streaming o satellite?

Quest’anno i telespettatori potranno vedere le partite della serie B 2021/2022, sia via satellite, sia via internet in streaming.

Diretta satellitare

Lo scontro verrà trasmesso da Sky Sport, canale 256.

Ascoli-Cosenza in streaming, via web

Per chi preferisse vedere le partite in streaming potrà sintonizzarsi su:

-Dazn

-Helbiz

– Now tv (servizio streaming on demand di Sky)