Coppa Italia, dove vedere Sampdoria-Alessandria: streaming e diretta tv Italia 1 o Canale 20?

Lunedì 16 agosto, alle ore 21, allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova la Sampdoria di Roberto D’Aversa ospiterà l’Alessandria di Moreno Longo, il match è valido per i 32.esimi di finale di Coppa Italia. Prima di scoprire dove vedere Sampdoria-Alessandria, ecco un focus su questo match.

Il match sarà aperto solo agli spettatori che saranno in possesso del “Green Pass” o di un tampone negativo nelle 48 ore antecedenti il match. Per i blucerchiati è l’esordio ufficiale nella nuova stagione dopo un buon precampionato. La Sampdoria ha battuto in amichevole la Nuova Camunia (14-0), il Castiglione (11-1), il Piacenza (2-0) e il Verona (1-0). L’Alessandria, invece, nel turno preliminare di Coppa Italia ha eliminato il Padova (0-2) dopo i tempi supplementari.

Sampdoria-Alessandria sarà diretta dal signor Andrea Colombo della sezione di Como, coaudiuvato dai signori Di Iorio ed Affatato, mentre il quarto uomo sarà Giordano. Var ed Avar saranno rispettivamente Marinelli e Mazzoleni.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-ALESSANDRIA

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Murillo, Chabot, Augello; Candreva, Thorsby, Askildsen, Verre; Gabbiadini, Quagliarella. All. D’Aversa.

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Prestia, Cosenza, Parodi; Mustacchio, Giorno, Casarini, Beghetto; Chiarello, Eusepi, Arrighini. All. Longo.

Dove vedere Sampdoria-Alessandria, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Sampdoria-Alessandria, valido per i 32.esimi di finale della Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1. Il match sarà disponibile in streaming anche su Mediaset Infinity e sul sito

www.mediasetplay.mediaset.it. Sarà necessario collegarsi al portale e selezionare il canale di riferimento del match.