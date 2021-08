Dove vedere Francia-Bosnia: streaming e diretta tv qualificazioni Mondiali 2022

Mercoledì 1 settembre alle ore 20.45 allo stadio della Meinau di Strasburgo si disputerà il match Francia-Bosnia, valevole per la quarta giornata (gruppo D) delle qualificazioni Mondiali 2022; i transalpini guidano il raggruppamento con 7 punti, mentre i bosniaci sono ultimi insieme al Kazakistan con un solo punto ma una gara in meno.

Ricordiamo che le prime classificate dei dei raggruppamenti si qualificheranno direttamente alla fase finale, mentre i restanti tre posti verranno assegnati tramite spareggi (“semifinali” e “finali”) tra le dieci seconde classificate e due squadre dalla Nations League. Sono cinque i precedenti tra le due Nazionali con i Galletti imbattuti (tre vittorie e due pareggi). Nel match d’andata giocato a Zenica lo scorso 31 marzo, una rete di Griezmann al 60′ ha deciso la sfida.

Francia-Bosnia, probabili formazioni

FRANCIA (4-3-1-2): Lloris; Dubois, Koundé, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Veretout; Griezmann; Benzema, Mbappé. All. Deschamps.

BOSNIA (3-5-1-1): Vasilj; Ahmedhodžić, Hadzikadunić, Saničanin; Stevanović, Cimirot, Pjanić, Krunić, Civić; Gojak; Džeko. All. Petev.

Dove vedere Francia-Bosnia in tv e streaming

Il match Francia-Bosnia, non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà collegarsi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi, oppure consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle due nazionali.

