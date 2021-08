Fabio Aru si ritira dal ciclismo dopo la Vuelta. L’annuncio

Fabio Aru si ritira dal ciclismo. La Vuelta di Spagna sarà la sua ultima corsa da professionista. A comunicarlo è lo stesso corridore che tramite il canale del suo team, la Qhubeka Assos ha affermato: “Arrivare a questa decisione non è stato facile, ma è qualcosa a cui ho pensato molto e ne discusso con la mia famiglia per qualche tempo. Ho corso in bici per 16 anni e per più di un decennio sono stato professionista, ma è giunto il momento di dare priorità ad altre cose nella mia vita, in particolare alla mia famiglia”.

Fabio Aru si ritira. L’annuncio

Aru ha poi aggiunto sul suo ritiro dopo la Vuelta di Spagna che prenderà il via il prossimo 14 agosto: “Durante la mia carriera, come può dire qualsiasi ciclista, si trascorre un tempo molto rilevante lontano da casa e per me questo è ora il momento giusto per cambiare e stare con i miei cari. Ho avuto la fortuna di cogliere risultati al massimo livello e di festeggiare grandi vittorie con i miei compagni di squadra. Spero di essere stato in grado di portare in alto i veri valori della sportività nel corso della mia carriera e di aver reso orgogliose le persone che hanno creduto in me”.