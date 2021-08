Qualificazioni Mondiali 2022, dove vedere Portogallo-Irlanda: streaming e diretta tv Mediaset Canale 20?

Mercoledì 1° settembre, alle ore 20.45, all’ “Estadio Algarve” di Faro, il Portogallo del C.T Fernando Santos ospiterà l’Irlanda del C.T Stephen Kenny, il match è valido per la 4.a giornata del Gruppo A delle qualificazioni a Qatar 2022. Prima di scoprire dove vedere Portogallo-Irlanda in diretta tv e streaming, ecco un focus sulla prima giornata delle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Il Portogallo è primo con 7 punti (2 vittorie ed 1 pareggio) in compagnia della Serbia e nell’ultimo match di qualificazione la nazionale lusitana ha battuto in trasferta per 1-3 il Lussemburgo. L’Irlanda, invece, ha 0 punti dopo le sconfitte contro Serbia (3-2) e Lussemburgo (0-1) ma ha una partita in meno. L’altra gara del girone è Lussemburgo-Azerbaigian.

Portogallo-Irlanda sarà diretta dallo sloveno Matej Jug, coaudiuvato dai connazionali Matej Zunic e Robert Vukan, mentre il quarto uomo sarà lo sloveno Nejc Kajtazovic. Var ed Avar saranno rispettivamente Paolo Valeri e lo sloveno Jure Praprotnik.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO-IRLANDA

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Guerreiro, Ruben Dias, Fonte, Dalot; Renato Sanches, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota. C.T: Fernando Santos.

Irlanda (3-4-1-2): Bazunu; Duffy, O’Shea, Egan; Doherty, Knight, Hourihane, McClean; Cullen; Parrott, Idah. C.T: Kenny.

Dove vedere Portogallo-Irlanda, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio Mediaset Play o andare sul sito di SportMediaset.

Sono 13 i precedenti tra Portogallo ed Irlanda con un bilancio in favore dei portoghesi (7 vittorie), contro le 4 vittorie irlandesi e 2 pareggi.