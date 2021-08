Reggina-Monza, streaming e diretta tv SKY o DAZN? Dove vedere Serie B

Domenica 22 agosto alle ore 18 allo stadio Granillo si disputerà il match Reggina-Monza, valevole per la prima giornata del campionato di Serie B.

I precedenti in terra calabrese sono dodici, con gli amaranto in netto vantaggio per 10-1 e un pareggio; nella scorsa stagione (13 marzo) vittoria per i padroni di casa per 1-0 grazie al gol di Rivas al 56′. L’arbitro dell’incontro sarà Mara Giua della sezione A.I.A di Olbia, coadiuvato dagli assistenti Schirru e Miele. Al VAR Maresca, AVAR Prenna, mentre il Quarto ufficiale sarà Cascone.

Reggina-Monza, probabili formazioni

REGGINA (4-4-2): Micai; Adjapong, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Rivas, Crisetig, Hetemaj, F. Ricci; Montalto, Denis. Allenatore: Alfredo Aglietti.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Pirola, Bettella; Donati, Barberis, Mazzitelli, Valoti, Carlos Augusto; Mota, Ciurria. Allenatore: Giovanni Stroppa.

Dove vedere Reggina-Monza in tv e streaming

Il match Reggina-Monza, prima giornata del campionato cadetto, sarà visibile su Sky Sport(ch. 253) con collegamento a partire dalle ore 17.55. Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

L’incontro del “Granillo” si potrà seguire anche su DAZN, la piattaforma del gruppo Perform: per poter vedere la gara è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Inoltre da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz Live, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Il costo dell’abbonamento ad Helbiz è di 5,99 € al mese e di 49,99 € all’anno.

Stagione 2020-21, Reggina-Monza 1-0: gli highlights