Colpaccio Bayern: arriva Sabitzer dal Lipsia. Contratto fino al 2025

Marcel Sabitzer è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il centrocampista austriaco, tra i giocatori di punta del Lipsia, si trasferisce in Baviera per circa 15 milioni di euro. Un’operazione condotta a fari spenti dal Bayern, secondo le classiche modalità della società bavarese sul mercato. Il giocatore firmerà con i bavaresi un contratto quadriennale, fino dunque al 2025.

Anche Sabitzer al Bayern: sempre più monopolio bavarese sul mercato nazionale

Non è certo la prima volta che il Bayern si assicura un giocatore di talento da una squadra rivale in patria: basti pensare ai casi Robert Lewandowski, Mario Gotze, Mats Hummels, Leon Goretzka e così via. La società bavarese ha raggiunto ormai da anni una posizione di assoluto dominio sul mercato nazionale. Ogni qualvolta una squadra (anche rivale) del campionato tedesco mette in mostra un giocatore di grande talento, quest’ultimo finisce quasi inevitabilmente a Monaco. Una politica di rafforzamento – e, contemporaneamente, di indebolimento delle rivali – che ha portato il Bayern in una posizione di dominio senza precedenti nella storia del calcio tedesco.

Sabitzer ha giocato per sei anni al Lipsia, totalizzando 173 presenze e 40 reti. Una delle qualità principali del giocatore è la straordinaria duttilità tattica, un fattore non da poco per un club come il Bayern. Al Lipsia ha infatti ricoperto una grande quantità di posizioni in campo: trequartista, esterno, centrale di centrocampo, ala e persino falso 9. Il centrocampista nativo di Graz aveva estimatori anche in Italia: sulle sue tracce c’era infatti il Milan. Ma la priorità del giocatore è sempre stata restare in Germania.