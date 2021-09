DIRETTA LIVE Juventus-Milan: 1-0, Morata in gol

DIRETTA LIVE JUVENTUS-MILAN – SERIE A –

La quarta giornata di Serie A regala subito un big match: Juventus-Milan. All’Allianz Stadium alle ore 20.45 del 19 settembre 2021 la sfida di uno dei classici della Serie A verrà gestito dall’arbitro D. Doveri.

Diretta Live Juventus-Milan

Cronaca

4′ GOOOOOOOOOOOOOOLLLL! Juventus in vantaggio! Gol di Morata

3′ Tonali da una buona posizione tenta il tiro, nulla di fatto, colpito un difensore bianconero

1′ Si parte! Inizio del primo tempo, prima palla del match alla Juve

Juventus-Milan, formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic.

Juventus-Milan, probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore: Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T.Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli.

La formazione di Max Allegri prova a trovare i tre punti ed una vittoria importante dopo tre giornate in cui ha accumulato appena un punto. Certo è che il campionato è appena iniziato, ma il match tra Juventus e Milan è veramente già essenziale per il proseguo del torneo, vista l’eventualità di un +11 dei rossoneri o d’altra parte di un recupero degli stessi per i bianconeri.

Sconfitta da Napoli ed Empoli, la Juventus ha ottenuto solamente un punto, all’esordio contro l’Udinese (1-1); mentre il Milan ha superato Lazio, Cagliari e Sampdoria. In Champions, invece, le squadre di Allegri e Pioli hanno avuto un avvio ben diverso: 3-0 dei bianconeri contro il Malmo, k.o del Diavolo contro il Liverpool per 3-2.