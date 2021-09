Telecronisti serie B 5 giornata: il palinsesto di Sky e DAZN

Telecronisti serie B 5 giornata: tutti i nomi dei giornalisti che commenteranno il nuovo turno infrasettimanale della serie cadetta. Si preannuncia un turno ricco di emozioni con il Parma di Enzo Maresca che intende rialzarsi dopo il tonfo subito in casa ad opera della Cremonese. Anche la SPAL del presidente Tacopina ha intenzione di guadagnare un risultato utile, dopo la sconfitta patita in terra calabrese a causa della Reggina. Mentre il Pisa vorrà ottenere punti importanti in modo da consolidare il primato in classifica.

Telecronisti serie B 5 giornata: le voci di DAZN

Frosinone- Brescia: telecronaca di Riccardo Mancini e con i commento tecnico di Alessandro Budel

Alessandria- Ascoli: telecronaca di Federico Zanon

Benevento-Cittadella: telecronaca di Luca Farina

Cosenza-Como: telecronaca di Alessandro Rimi

Crotone-Lecce: telecronaca di Ricky Buscaglia

Pisa-Monza: telecronaca di Andrea Calogero

Pordenone-Reggina: telecronaca di Giorgio Basile

Spal-Vicenza: telecronaca di Marco Calabresi

Ternana-Parma: telecronaca di Marco Calbresi

Cremonese-Perugia: telecronaca di Dario Mastroianni

Telecronisti serie B 5 giornata: il palinsesto di Sky

Frosinone- Brescia: telecronaca di Daniele Barone con il commento tecnico di Lorenzo Menotti

Alessandria- Ascoli: telecronaca di Paolo Ghisoni

Benevento-Cittadella: telecronaca di Paolo Redi

Cosenza-Como: telecronaca di Alessandro Sugoni

Crotone-Lecce: telecronaca di Bruno Palermo

Pisa-Monza: telecronaca di Antonio Nucera

Pordenone-Reggina: telecronaca di Riccardo Gentile

SPAL-Vicenza: telecronaca di Maurizio Compagnoni

Ternana-Parma: telecronaca di Davide Polizzi

Cremonese-Perugia: telecronaca di Dario Massara